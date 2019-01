UHGUI20190111-032A

Hoy, a las 22.30, se presenta un concierto a puro jazz de la mano del bajista argentino Andrés Pellican, acompañado de Víctor Scura en piano y Seba Ramírez en batería. La cita es en Drácena (México 732 casi Herrera). Entradas: G. 20.000. Informes al (0983) 615-898.

Andrés Pellican, bajista proveniente de Buenos Aires, Argentina, y uno de los más destacados artistas de jazz de su generación, compartirá su música con reconocidos instrumentistas de la escena nacional. El público podrá disfrutar de standards como Softly, as in a morning, Song for my father, A Child is Born, Blue In Green, entre otros.