HANDBOL FEMENINO CERRO PORTEÑO VS. SAN JOSE. Imagen captada el 24-05-2008. Por Miguel Houdin - Ultima Hora. Asunción. SURGE EL OTRO FINALISTA DEL HÁNDBOL. Mañana surge el rival de San José para disputar el play off final de hándbol femenino.El conjunto santo clasificó de forma invicta a la final.A las 14, en el estadio 14 de Mayo, de la ex Caballería, Sajonia enfrenta a Nueva estrella y, a las 16, Cerro Porteño mide a San José.La fecha corresponde a la tercera fecha del torneo Apertura de Primera División. Las azulgranas con una victoria clasifican a la final, si empatan dependen del resultado del partido entre Sajonia y Nueva Estrella. Sajonia clasifica con un triunfo y si Cerro pierde. Si ambos empatan Cerro accede a la final. La tabla de posiciones lidera San José 5 con unidades, Cerro Porteño con 2,75, Sajonia con 2,25 y Nueva Estrella 0,50.