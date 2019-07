“Tuve que dejar el fútbol dos años por enfermedad”

“Tengo alergia al esfuerzo físico (anafilaxia inducida por ejercicio físico). Me suelen salir ronchas o me cuesta respirar y solo con medicamentos se trata. No puedo abusar con la comida o condimentos. En Paraguay hay pocos casos como el mío”, comentó Derlis Fleitas, delantero de Nacional de 22 años, a Fútbol a lo Grande, Monumental 1080 AM, quien contó su historia.

“El doctor me llegó a decir que ya no piense más en jugar, pero sabía que iba a poder. Con ayuda de mi mamá seguí varios tratamientos, hasta fui a Brasil, porque sabía que tenía que volver a las canchas”, añadió Derlis, quien marcó el gol tricolor ante Olimpia el sábado en la caída por 1-3.

Por ese motivo, Fleitas se alejó de las canchas por espacio de dos años: “Dejé de jugar por varios años debido a este problema, tomo un remedio hasta estos días”.

muy caradura. “Cuando estaba en la Sub 14 de Nacional en una final ante Libertad me atacó mi alergia, se me hinchó toda la cara. No quise dejar el partido y tomé tres pastillas de analer para seguir jugando. Luego me empezó a costar respirar”, agregó a su emotivo relato.

Sobre su estilo de juego, Fleitas manifestó: “Juego así, doy todo en cada pelota. En una jugada (ante Olimpia) tuve tres puntos en el labio. Quería seguir, sangraba mucho y pedí que me pongan una cinta, pero el profe me dijo que abandonara el campo”. “Creo que no estuve tan preciso, no fue un gran partido, pero me salieron unas cuantas jugadas y el gol”, finalizó.