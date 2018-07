Trump cerrará el Gobierno si no logra la ley migratoria

Acuerdo. Trump espera que el Congreso le facilite el dinero para el muro en la frontera, si no, cerrará el Gobierno.

El presidente Donald Trump dijo ayer que permitiría un cierre de operaciones del Gobierno Federal si los demócratas no respaldan los importantes cambios en las leyes de inmigración que su administración quiere aplicar.

“Estaría dispuesto a un cierre del Gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la Seguridad Fronteriza, que incluye el muro, debe deshacerse de la lotería, atrapar y liberar, etc. ¡Y finalmente ir al sistema de inmigración basado en el mérito! ¡Necesitamos que grandes personas ingresen a nuestro país!”, aseguró Trump. El mandatario quiere que el Congreso apruebe una legislación que aborde los temas inmigratorios. Aunque los republicanos controlan el Congreso, los desacuerdos entre moderados y conservadores dentro del propio partido evitaron una rápida solución legislativa. Un proyecto de ley sobre el tema respaldado por los republicanos conservadores no superó la Cámara de Representantes durante la semana. Trump solicitó 25.000 millones de dólares para construir un muro a lo largo de la frontera con México. El presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, afirmó que ya se asignaron 1.600 millones de dólares para el muro y que los legisladores consideraban otro pedido de 5.000 millones de dólares. Legisladores se reunieron con Trump durante la semana para discutir el proceso de asignaciones para financiar al gobierno. REUTERS