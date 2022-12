Trovato será llamado para que responda

El presidente de la comisión además puntualizó: “La directiva luego aplica la sanción luego del informe que realizamos, todos los informes enviamos a la directiva”, sumando: “La expulsión es la sanción más importante y eso se define en la asamblea, una vez que se tenga los descargos de los apuntados en el periodo en donde se generaron esas deudas”. Acerca de las otras demandas agregó: “Hay casos que estamos tratando como lo del representante de Adebayor y lo que figuraba en las comisiones del representante. Hay casos donde solo figura la firma del ex presidente y no del tesorero, también cheques que quedaron en manos de terceros y no entraron al club”.



“El estatuto establece que los que causaron daño se hacen responsables. No vamos a reconocer documentos que no corresponden”.