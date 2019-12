Trovato: “El título contra todos”

El presidente de Olimpia, Marco Trovato, entre festejos por el título del Clausura, refirió: “Pocas palabras para describir a este grupo, demostraron que para ganarle a este equipo hay que matarle, solo me quedan palabras de agradecimiento”.

El presidente decano quiere seguir por la senda victoriosa, a lo que sumó: “Volver a festejar después de 60 años no tiene precio. Hicieron de todo para bajarnos, solo queda seguir ganando y seguir ganando, el próximo año nos van a tener que matar para que no consigamos el penta”. Apuntando al desarrollo del torneo, Trovato apuntó: “Hicieron de todo para que no ganemos, pero vamos a olvidarnos del resto y hay que disfrutarlo. Somos campeones, logramos el título contra todo y contra todos, la injusticia, la mentira, va dedicado a toda la gente que confió”.