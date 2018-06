Tributación realizó nuevos ajustes al sistema Marangatu, sin afectar servicio

Si bien en principio la SET informó que podrían darse algunas interrupciones durante los ajustes, aclaró luego que las correcciones se realizaron sin afectar el servicio del sistema.

Las sucesivas fallas del Marangatu 2.0 y la necesidad de ir estabilizando el sistema obligaron a la SET a suspender las multas durante todo junio a contribuyentes por presentación tardía de declaraciones juradas. La determinación fue tomada por Liz del Padre, actual viceministra.

Sin embargo, esta medida no rige para aquellos aportantes con terminación de RUC 0 y 1 que no presentaron sus declaraciones el pasado miércoles 13, ya que durante ese día no se registraron reclamos.