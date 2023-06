Tribunal tiene probados los hechos en el caso de Cuevas, afirma fiscal

El lunes de la semana pasada se había declarado cuarto intermedio y hoy debe continuar el juzgamiento, donde se presume que culminaría con su declaración el perito de la Fiscalía, Javier González, y luego debe declarar el perito de la defensa.

El fiscal sostiene que los hechos de la acusación ya fueron probados.

“Con la pericia ya quedó plenamente demostrada la falta de correspondencia del diputado Miguel Cuevas. El perito hasta el momento está respondiendo de manera solvente, punto por punto, todas las preguntas de la defensa”, explicó el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción.

“Estamos muy conformes con lo demostrado. El Tribunal ya tiene probados los hechos con las declaraciones”, detalló Piñánez.

Son varias jornadas ya que el perito está declarando ante el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Jesús Riera.

Tanto las pericias como la propia acusación ya fueron bastante cuestionadas por la defensa del legislador, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien había dicho que no existe aumento injustificado de los bienes y que los montos que dice el fiscal supuestamente “se basan en informes técnicos deficientes”.

SOSPECHAS. Según el Ministerio Público, Miguel Cuevas se enriqueció ilícitamente por valor de G. 5.594 millones, entre el 2009 y el 2019. Además, la Fiscalía pidió el comiso especial de bienes, por el monto del enriquecimiento.

Según había dicho la defensa, el Ministerio Público mencionaba inicialmente en su acusación que los ingresos percibidos por Cuevas totalizaban más de G. 5.734 millones, y que los egresos sumaban G. 7.439 millones, por lo que la diferencia era solo de G. 1.705 millones, pero que ahora cambiaron el monto.

Otro juicio

Para hoy a las 12:00 también está previsto otro juicio, que es del ex contralor general y ex asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción Enrique García, acusado por producción de documentos no auténticos en la causa Ivesur.

La semana pasada, el Tribunal ordenó la detención de Rodolfo Duarte, ya condenado en esta causa, para que acuda a testificar.