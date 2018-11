Tres imputados por supuesto amedrentamiento contra niños

La Fiscalía se constituyó hasta la vivienda de los menores de edad y ellos relataron que este martes en horas de la tarde apareció en su vivienda uno de los hombres, que le reclamó que presuntamente hurtaron una bicicleta de su casa.

El ahora imputado habría ofrecido la suma de G. 25.000 al menor de 8 años para que devuelva la bicicleta. Una hora después el pequeño sale de su casa y se encuentra con la misma persona junto a una mujer. La pareja subió a un vehículo al niño.

"Es encañonado y ellos empiezan a maltratarlos, le tiran boca para abajo en el vehículo y le derraman combustible por la cabeza, le amenazan con que le van a incendiar si no cuentan donde está la bicicleta. En todo momento le decían que no levante la cabeza", contó la fiscala en comunicación con Monumental AM 1080.

Posteriormente el rodado acelera la marcha y en un momento se detiene y las personas alzan al otro niño, de 10 años.

Nota relacionada: Denuncian amedrentamiento a 2 niños por un supuesto robo

"Empiezan con el mismo hostigamiento, le empapan la cabeza con combustible y le llevan hasta una casa, que desconfiamos que es del hermano (del primer hombre implicado) y ahí le amenazan que le iban a llevar a un río", relató.

Luego llevaron a los niños hasta el cauce, tomaron al de 8 años de ambas piernas y lo metieron y sacaron varias veces del agua. "Pasaron momentos de terror", dijo la representante del Ministerio Público.

Escucha la entrevista completa en Radio Monumental

Luego el más grande se asusta y golpea en el brazo al hombre, quien tras esto se pone nervioso y realiza disparos al aire para amedrentarlos. Allí los menores corren y luego son capturados nuevamente por estas personas, quienes al final los dejaron cerca de sus viviendas.

Pero este miércoles, la misma persona llega hasta la casa de ambos y los amenaza nuevamente.

Los presuntos implicados fueron detenidos este miércoles por la Policía Nacional, mientras que la mujer aún no fue capturada.

Las identidades de los niños, así como las de los padres y responsables de la supuesta agresión, se resguardan con base en el artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.