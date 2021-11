Tres departamentos enfrentan la tercera ola de coronavirus

Así lo confirmó ayer la Dra. Sandra Irala, directora interina de la Dirección de Vigilancia de la Salud, durante la presentación del reporte semanal Covid-19. La funcionaria se centró en mostrar las estadísticas epidemiológicas de Alto Paraná, que muestra comportamientos de repunte de casos similares a la antesala de lo que fueron las anteriores olas de la pandemia en 2020 y 2021.

La característica de Alto Paraná es la misma que se dibuja a nivel país. Más de la mitad de los casos son personas no vacunadas. La médica explicó que de 44 pacientes de los hospitalizados en las últimas dos semanas, 34 no están inmunizados y de 10 hospitalizados que tienen las dosis protectoras, solo uno entró a terapia. ‘‘Dos tercios de los hospitalizados son personas no vacunadas. De los no vacunados, 13 entraron a UTI y 5 de ellos requirieron respirador”.

En el caso de Caaguazú, un 66% de las personas infectadas con el virus no se encuentran vacunadas y un 4% no tienen el esquema completo.

La vacunación es la estrategia que puede llegar a controlar esta pandemia, insistió la Dra. Irala. Resaltó que la vacuna no impide la infección en un 100% de los casos, pero sí está evitando las hospitalizaciones por cuadros graves e incluso la muerte. En cuanto a fallecidos, el 82% no está vacunado. “Si yo logro aumentar lo que es la protección con vacunas, y con las otras medidas que son las mascarillas, lavado de manos, distanciamiento que ayuda a minimizar el riesgo”, destacó.