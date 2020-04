Trepan a 104 positivos de Covid-19 y advierten sobre secuelas severas

Un total de 192 muestras fueron analizadas el día de ayer. De estas, ocho resultaron positivas. Dos son de casos confirmados anteriormente, otras dos provienen del extranjero y dos no tienen nexo aparente, informó anoche el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, vía Twitter. En total, en el país suman 104 casos positivos de Covid -19

El informe detalla que ocho pacientes están internados de este grupo dos personas en terapia. Actualmente se duplica la cantidad de muestras diarias con relación a los primeros días de análisis. irreversible Los pacientes que desarrollan un cuadro grave de Covid-19 pueden quedar con secuelas, como una insuficiencia respiratoria que ya no se revierte, indica el doctor Juan Carlos Portillo, director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública. “Es como una cicatriz que reemplaza al tejido funcional. Se está viendo que se forma una fibrosis pulmonar”. En el caso de afectación pulmonar por coronavirus, cuando es grave, primero que el tiempo de recuperación es largo, recuerda. La internación en terapia intensiva es de hasta seis semanas. Luego, el proceso de recuperación puede transcurrir en circunstancias de insuficiencia respiratoria que ya no se revierte, indica. “La dificultad respiratoria es el síntoma predominante en los casos graves. Eso lleva a una sensación de falta de aire, de ahogamiento. Si no se da una atención oportuna puede llevar a una muerte. Porque los pulmones están afectados y falla la función respiratoria que ellos cumplen. En su conjunto se llama insuficiencia respiratoria”. falla multiorgánica En las situaciones más complejas de la enfermedad, la falta de suficiente de oxígeno, explica, puede generar también fallas en otros órganos que de no lograr revertir puede existir un deceso inminente del paciente. Aunque uno reciba atención médica, si la forma grave se instala y la afectación pulmonar es importante, lo que tiende a ocurrir es que ni siquiera con la ayuda respiratoria artificial se restablece la función de ventilación, y la falta de oxígeno empieza a afectar a otros órganos. Esto genera una falla multiorgánica, describe el doctor Portillo. Es decir, empiezan también a fallar los riñones, el cerebro y otros órganos, por lo que si no se llega a revertir puede generar la muerte. “El escenario para el manejo del paciente se vuelve más complicado porque ya son varios órganos los que fallan y al aparato respiratorio le cuesta recuperarse”. Alguna secuela en pacientes con cuadros leves aún no está documentado, afirma Portillo. Para estos casos debe pasar por lo menos un año, indica. “Hay que tener en cuenta que la mayoría de los órganos tienen una reserva funcional importante, como riñones y pulmones”. Actualmente el grupo de edades con más pacientes infectados comprende de 20 a 24 años. Otro pico importante también se da en personas de 50 a 54 años.



Estudio. Confirman ocho nuevos infectados con el coronavirus en Paraguay, dos no tienen nexo.



complejidad. Pacientes recuperados de cuadros críticos pueden llegar a insuficiencia respiratoria.



nueva amenaza a la salud



Las secuelas quedan en pacientes con cuadros graves, donde hay insuficiencia respiratoria aguda y los pulmones están afectados.

Dr. Juan Carlos Portillo,

director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud .