Treinta años de películas que marcaron a varias generaciones

Para los cinéfilos hay fechas que no pasan desapercibidas. En ese sentido, este año varios largometrajes que dejaron huella cumplen su 30° aniversario de estreno. Entre ellos: Batman, de Tim Burton; Volver Al Futuro II, de Robert Zemeckis; La sociedad de los poetas muertos, de Peter Weir e Indiana Jones y la última cruzada, de Steven Spielberg.

Entre las comedias románticas se destaca Cuando Harry conoció a Sally, estrenada el 12 de julio de 1989. Dirigida por Rob Reiner, el filme es protagonizado por Billy Crystal y Meg Ryan. “Esa comedia me marcó profundamente. Es una de mis favoritas. Lo actoral me encantó. Realmente esa película es una muestra de cómo el feeling entre los actores es vital. Esto se ve no solo en los protagonistas sino en todos los actores secundarios. La reflexión del amor después del amor, en tono de comedia, es genial. Nos lleva a una zona maravillosa de disfrute del cine romántico” expresa la cineasta Tana Schémbori.

La directora también rescata a la cinta La Sociedad de los poetas muertos (1989), dirigida por Peter Weir y protagonizada por Robin Williams. “Es un clásico que nos enseña a ver el alma a través del arte”, señala.

Para su compañero, el director Juan Carlos Maneglia al volver a ver alguno de esos filmes siente cómo pasa el tiempo. “Cuando vuelvo a ver estas películas, digo, que viejo me siento y cuánto tiempo pasó”, refiere en tono jocoso.

MAGIA. A criterio de Maneglia, algunos filmes mantienen su magia y otros no. “Las que sí lo hacen, no dependen de efectos, como por ejemplo Cuando Harry conoció a Sally, que es una comedia deliciosa. Tiene un guion sólido, está filmada en 35mm, los actores son fantásticos, la dirección es maravillosa”, opina.

Juan Carlos no puede dejar de mencionar a Batman, dirigida por Tim Burton y estrenada en 1989. “Tenía muchos efectos para la época. Burton es un director con un estilo tan definido y arte tan contundente. Sus filmes siguen siendo maravillosos y conservan la magia”, dice.

El director considera que existen cintas que perdieron su atractivo, entre ellas Querida encogí a los niños, que también cumple 30 años. “Sus efectos hoy son mil veces superados por la tecnología, hasta el croma o la manera en la que la filmaron”, refiere.

En ese sentido, contó que el cine esperó hasta 1993, con Parque Jurásico, para empezar a usar los CGI (imágenes generadas por ordenador).

Schémbori reflexiona que muchos de los filmes de hace 30 años atrás marcaron un antes y un después. “Son atemporales, como Los Cazafantasmas, que vio mi hijo Bauti (7) hace 3 años, y se volvió un fan. Llega a todas las edades, es un cine para la gente, innova”, finaliza.