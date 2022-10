Tratan hoy informe de intervención del Guairá

A pedido de diputados de Fuerza Republicana, será estudiado hoy el informe final de la intervención de la Gobernación del Departamento de Guairá, presentado por el interventor Pablo Adriano Vera Insaurralde.

El diputado oficialista Hugo Ramírez dijo que no se sabe si se tendrán los 41 votos necesarios para aprobar la destitución del gobernador. “Se habla de G. 18.000 millones que no se pueden justificar. Esto fue en plena pandemia, por eso me ocupé de trabajar en la comisión que investigó el caso al inicio para dar pie a la intervención que ya concluyó. La gente estaba encerrada y algunos se dedicaron a poner en riesgo los fondos de salud y de reactivación económica”, lamentó.