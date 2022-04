Traslado de feriado alentará mayor movimiento turístico

Agregó que todo movimiento de persona dentro del territorio nacional conlleva un gasto, que tiene un efecto multiplicador directo, lo que calificó como la gran ventaja del turismo comparado a otros sectores.

En contra. Por su parte, Beltrán Macchi, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), por el sector Comercio y Servicios, se mostró en contra del traslado del feriado del 1 al 2 de mayo. Al anuncio correspondiente realizado en las redes sociales por Abdo Benítez, expresó: “Necesitamos trabajar, señor presidente, la reactivación sin trabajo no existe”. No obstante, Macchi a aclaró ÚH que se trata de una postura personal y no gremial.



La ministra de Turismo destacó que con el feriado largo del 1 de mayo se pretende continuar con el flujo turístico que se inició con la Semana Santa, que generó ganancias por USD 82 millones.