En las fotografías se observa a varias personas, todas muy juntas unas con otras, con copas en mano y sin tapabocas en un lugar cerrado. La fiesta se habría realizado este viernes último, informó el periodista de Última Hora Marciano Candia.

Incluso, quedó registrado el momento que el propio director Hospital Regional, Hugo González, se encuentra participando del acto musical.

Las imágenes desataron la indignación de muchos internautas. Si bien no los mencionó directamente, la directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González, criticó que sus colegas no tomen las medidas de precaución. González se encuentra al frente de uno de los centros de referencia en atención a enfermos con Covid-19.

Medicos de Pjc.png El director del Hospital Regional de PJC, Hugo González, con guitarra y cantando en fiesta de fin de año. Foto: Marciano Candia.

La doctora dijo estar decepcionada de sus colegas y pidió que en todo momento sean el ejemplo de las buenas conductas sanitarias y eviten el relajamiento social.

“Uno trata de hacer lo posible por que la gente entienda, y que los mismos colegas no respeten es decepcionante. Me llegaron fotos de reuniones especiales, haciendo las cosas que pedimos que se eviten (aglomeraciones) y hay que tener en cuenta que el papel del médico va más allá. Nosotros estamos cuidando a la ciudadanía y se espera que nosotros seamos mejores que el resto”, expresó la directora en contacto con Monumental 1080 AM.

La directora aclaró que no se trata de prohibir reuniones, pero se apela al cumplimiento de los protocolos sanitarios como el uso de mascarillas, distanciamiento, lavado de manos, entre otras cosas.

Informó que solo en el Hospital Itauguá 46 pacientes se encuentran internados en Terapia Intensiva por Covid-19, mientras que 50 afectados están en salas comunes. Además, cinco médicos son parte de la población internada.

En prácticamente nueve meses de pandemia en el país, casi 5.000 personales de blanco, entre médicos, enfermeras y bioquímicos, se contagiaron con coronavirus, según datos del Círculo Paraguayo de Médicos.