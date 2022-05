Tras queja, autoridades visitan a la familia Denis

El encuentro se realizó, en forma privada, en la casa familiar del ex vicepresidente. Las autoridades se retiraron del sitio sin realizar declaraciones.

Beatriz Denis, vocera de la familia, en una rueda de prensa, brindó algunos detalles.

Reveló que el ministro y comandante llegaron para expresar su solidaridad y manifestar que el Gobierno está haciendo un esfuerzo en la lucha contra los grupos armados que operan en la zona.

Cuando se le consultó si brindaron algún dato concreto, Beatriz indicó que no. “En particular, no nos dijeron nada nuevo, específico y puntual”, mencionó en una parte de la charla con los periodistas.

RESULTADOS. Para la familia del hombre, que ya superó los 600 días sin que se tengan noticias de su paradero, urgen los resultados en este caso. “Queremos un planeamiento estratégico y queremos resultados. No estamos satisfechas porque no hay resultados, pero que podamos reunirnos periódicamente es un avance”, añadió.

El pasado 2 de mayo, la familia emitió un comunicado repudiando los dichos de referentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que hablaron de una supuesta victoria estratégica contra la guerrilla. JR