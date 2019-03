Tras protesta, oleros logran acuerdo con el Gobierno

Además, la cartera se responsabilizó a no utilizar materiales prefabricados en las obras, siempre y cuando puedan emplearse materiales de producción nacional.

También el Ministerio de Educación plasmó en la mesa la promesa de que al finalizar la ejecución de sus actuales obras (en las que se está utilizando prefabricados), inmediatamente procederá a requerir insumos de procedencia nacional.

garantía. En contrapartida, los oleros, quienes ayer vinieron en camiones de Tobati para protestar, dieron su palabra de que garantizarán la calidad y cantidad requerida de los materiales, lo que contribuirá con las metas establecidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y el Hábitat (MUVH), para disminuir el déficit habitacional.

Los oleros se comprometieron a formalizar los procesos para la provisión oportuna de sus productos; optimizar y ajustar la calidad de sus materiales, según las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.

Además, dejaron constancia de que garantizarán el transporte de los materiales hasta la zona de obras en cualquier punto del país, asegurando la entrega de los mismos en perfecto estado para su óptima utilización. Este acuerdo no incluye las obras o proyectos que ya se encuentran en ejecución, que deberán finalizarse en los términos acordados.

incumplimiento. Antes del inicio de la reunión, Miguel Rojas, representante de los oleros, indicó que el pedido concreto a las autoridades del MUVH es que no se construyan casas prefabricadas y que el 100% de las viviendas sociales sean erigidas con materiales cerámicos.

Acusó al MUVH de no cumplir con ninguno de los puntos consensuados en la audiencia pública de diciembre pasado. Dijo que Tobatí tiene 40.000 habitantes, el 90% de los cuales se dedica a la fabricación de materiales de construcción, al transporte y a la industria ceramista. “Ellos dicen que están construyendo casas, pero nosotros todavía no vimos ninguna construcción. O sea, este gobierno aún no encaró obra alguna y estamos a marzo, es bastante el tiempo en que nos tienen en la incertidumbre”, señaló. Añadió que ahora solo producen el 30% de su capacidad total.