Tras lapidario informe de CGR, presentan denuncia en Fiscalía

Nueve diputados presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra Imedic SA y Eurotec, con base en el informe final que la Contraloría General de la República emitió ayer sobre los insumos llegados desde el exterior, en el marco de la lucha contra el Covid-19. Dicho informe cita al menos once irregularidades y recomienda la rescisión de contrato y sumario a funcionarios del Ministerio de Salud que participaron de las diferentes etapas de la compra. En el informe se registra que la adquisición de insumos está viciada en todas sus etapas y el descargo presentado no satisface; además, indican incongruencias en el pliego de bases y condiciones. Un hecho llamativo es que el proceso de etiquetado se hizo recién cuando los productos llegaron al país.

EXPLICACIÓN El abogado de la firma Imedic SA, Andrés Casatti, dijo que la empresa china autorizó el etiquetado de las cajas de insumos en Paraguay. “Hay un interés de sabotaje hacia la empresa”, dijo Casatti, tras la circulación de un video en que se ve que están marcando los paquetes que vinieron sin el logo de la empresa. El defensor reconoció que a veces la fábrica no puede poner las marcas y autoriza la colocación de estas en el país de destino. Estas marcaciones se hicieron tras arribar el avión que trajo los productos. “Se hicieron acá, efectivamente, la marca Innsto, empresa americana que tiene sede en China y es la dueña de la marca HK, dio la autorización”, expresó. Expuso, por un lado, que la firma dio a Imedic la “autorización legal” de poner las etiquetas al llegar y, por otra parte, que es una practica corriente con otros productos. “Eso se da en ciertas circunstancias, nosotros utilizamos esa modalidad por la urgencia del caso, no teníamos tiempo para que nos hagan las cajas”, señaló. Por otra parte, anunció que en cuanto al video van a solicitar una investigación “por violación de la privacidad, a pesar de que no escondemos nada”, aseguró. Con respecto al día y la hora del empaque, dijo que “se demuestra la voluntad que tuvo la empresa de cumplir con el contrato, estaban trabajando 120 funcionarios a las 22:00”, expuso. La denuncia –la quinta que hacen con respecto a insumos traídos del exterior– fue presentada por los diputados Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Kattya González, Norma Camacho, Celeste Amarilla y Celso Kennedy. El 12 y el 14 de mayo llegaron los últimos lotes de insumos sanitarios adquiridos por Salud de la empresa Imedic SA, de los cuales rechazó la mayoría, por no cumplir con los requerimientos.



Nueva amenaza a la salud



GRAVE. Contraloría revela sendas incongruencias en compra. Firma habla de sabotaje.