Tras ser imputado, Erico Galeano amenaza con denuncia ante el JEM

Durante la conferencia de prensa que realizó en la mañana de este martes, el diputado Erico Galeano anunció que no descarta presentar una denuncia por prevaricato ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los fiscales que lo imputaron.

Fueron los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak quienes formularon la imputación contra el cartista por presunto lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza PY. Además, solicitaron el desafuero del legislador y su prisión preventiva.

Galeano manifestó que el proceso se realizó de forma irregular y reiteró que "es inimputable", debido a que posee fueros como parlamentario, así como alegó que "se están haciendo atrocidades jurídicas".

"Yo creo que va a haber mucho trabajo para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Estamos hablando de prevaricato, cuestiones constitucionales que me adornan. Yo soy diputado con fuero, no me pueden ni siquiera imputar. Ellos tenían que solicitar primero mi desafuero para fines de imputación", alegó.

El abogado del senador electo, Cristóbal Cáceres, también se refirió al respecto en la conferencia de prensa y sostuvo que además de analizar la denuncia ante Jurado, recusarán a los representantes del Ministerio Público.

"Voy a reiterar el temerario e innecesario pedido de prisión de una persona que tiene fueros, mencionando uno de los argumentos, la posibilidad de obstruir actos investigativos, cuando el mismo fiscal utiliza esos actos investigativos realizados en otra causa, no en la que fuimos imputados", expresó el representante legal de Galeano.

Asimismo, sostuvo que impondrán recursos ante el juez Gustavo Amarilla, así como presentarán todas las denuncias necesarias "por abierto desconocimiento de normas constitucionales por parte del Ministerio Público".

En la ocasión, Erico Galeano sostuvo que no renunciará a su inmunidad y que buscará ocupar su banca en el Senado, para el próximo periodo constitucional. En tanto, dijo que "si se respeta" su nombramiento como senador, al asumir el cargo, él mismo pedirá su desafuero y se pondrá a disposición de la Justicia.

El diputado cartista intentó desmarcarse este martes de los hechos por los cuales es investigado, negando contar con vínculos con Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y con Sebastián Marset, los principales investigados del operativo A Ultranza.

Tras imputarlo, los fiscales Corbeta y Yoon Pak solicitaron como medida cautelar la inhibición de enajenar y gravar bienes, el bloqueo de todas las cuentas del parlamentario y el secuestro de una aeronave marca Beech, la cual habría sido utilizada como medio de transporte por integrantes de una supuesta banda criminal dedicada al tráfico de drogas.