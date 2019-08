Tras fuerte presencia en la Junta, Cartes pide ministros colorados

“Cuando mencionamos que no somos nadie sin el partido, todos entendemos y asentimos, pero después hay conductas que no van acompañadas de ese entendimiento. El gobierno colorado debe entender que el Partido Colorado va a estar a su lado y el gobierno colorado va a atraer a sus mejores pensadores”, dijo.

Posteriormente, se realizó un almuerzo en su residencia con los antiguos líderes apodados “osos blancos” Bader Rachid Lichi, Blas Chamorro y Carlos Romero Arza, además de los senadores Juan Carlos Galaverna, Silvio Ovelar y Antonio Barrios, y el diputado Pedro Alliana.

El líder del movimiento Honor Colorado repitió que no pidió cargos como condición para no apoyar el juicio político pero apuntó que son necesarios los cambios y que los ministros deben ser colorados, ya que fueron los diputados del partido los que salvaron al presidente Mario Abdo Benítez de la destitución, por lo que espera “señales” del gobierno.

“Es potestad del presidente, pero creo que tiene que dar señales, el país tiene buenísimas personas, hay buenísimos colorados que están postergados, para mí no tiene que haber personas que no son del partido, que además siempre estuvieron en contra del partido, ofendiendo, denigrando, y hoy ocupan cargos de confianza, pero eso es potestad del presidente, aunque sinceramente esperamos señales, nosotros vamos a dar, estamos dando señales y seguiremos dando señales, pero también estamos aguardando”, lanzó el empresario.

Cartes, no obstante, dijo que solo tienen un solo pedido. “Un solo pedido tenemos, dios y el Paraguay como prioridad, y qué es lo principal, poner a las personas más idóneas en los cargos”, señaló.

Igualmente, aclaró que están decididos a dar respaldo al gobierno pero se contradijo que podrían también ser oposición. “Permítannos ser oposición dentro de nuestro propio partido, armonía sí, país en primer lugar, pero nosotros vamos a colaborar como se puede ver en cada sesión de diputados, de senadores, pero si empezamos a agarrar cargos, desvirtúa todo”, indicó.

Más tarde, afirmó que no quiere usar la palabra oposición por considerarla de “mitakuña’i pichada (niña pichada)”. A su vez, Cartes aseguró que ya tomó la decisión de no ser senador ni presidente de la ANR, aunque sean cargos no ajenos a sus deseos. “Muero de ganas, pero tomé la decisión de no, asumí otras responsabilidades, pero quién no quiere ser presidente del Partido Colorado. Muero de ganas de ser senador, para ser senador se llega con votos”, añadió. Finalmente, dijo que no considera importante una reunión con Marito porque sería solo para una fotografía falsa, cuando muchos correligionarios fueron echados de sus cargos.

