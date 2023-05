Tras dejar banca, varios senadores tendrán que salir a buscar trabajo

“Voy a ejercer activamente mi cargo de vicepresidente de la ANR. Vamos a darle dinamismo a la Junta de Gobierno”, fue lo que refirió el colorado Rodolfo Friedmann sobre sus futuros planes, más bien del ámbito partidario.

“Hay mucho por hacer ahí. Se acabaron los debates, la formación cívica. Cierto, ganamos las elecciones y bien, pero la ANR necesita conectarse más a la gente, ser un espacio político que le sirva a la sociedad, no solo a los afiliados”, consideró.

“Afiliamos a un montón de gente cada año. Muchos posiblemente no conocen de la historia partidaria, cuál es nuestra filosofía real. Quiero trabajar en eso. Voy a tener el tiempo suficiente, si Dios me permite”, manifestó.

Friedmann había sido gobernador de Guairá, y tiempo después habían saltado denuncias sobre supuestas irregularidades en su gestión.

Juró en reemplazo de Horacio Cartes en el Senado, y había sido nombrado ministro de Agricultura.

“En mi casa, y empezar de cero, después de 27 años en la función pública. Soy abogado y escribano público”, indicó el cartista Martín Arévalo, quien no consiguió los números para su reelección.

Arévalo había ingresado como suplente de Enrique Riera, quien, a su vez, asumió como titular, luego que renunciara Óscar González Daher.

“Política ya no sé, porque es costoso. Solo los ricos pueden con este sistema”, remarcó, con relación al desbloqueo.

El liberal Amado Florentín, anteriormente diputado, mencionó que trabajaría en el sector privado, y que está viendo opciones, específicamente en el área administrativa. No obstante, alegó que seguirá activando en política partidaria.

“A ganar plata libremente. Sin complejos. Tengo proyectos comerciales ligados a la construcción”, fue la respuesta de Gilberto Apuril sobre su actividad pos-Senado, ya que tampoco logró la reelección.

“Y viste que si sos senador muchas cosas no podés hacer por ética, y estás siempre bajo la lupa. La prensa y la gente no perdonan el éxito en Paraguay”, fue su descargo.

“La gente cree que entré a la política para ganar plata. Hasta ahora muchos dicen eso. En fin, hay mucha injusticia”, consideró el senador.

El liberal Fernando Silva Facetti dijo que volverá a ejercer su profesión como abogado, y hasta se adelantó a los demás en dejar su banca, pues, ya renunció el jueves pasado.

“En la actividad política tenemos que seguir. Tenemos que reconstruir. Va a ser una dura tarea”, indicó Hugo Richer, del Frente Guasu.

“En cuanto a lo otro, hay algunas cosas que me dicen, pero no sé si quiero hacer, es volver a un medio de comunicación. Me atrae mucho la idea”, refirió.

Señaló que con algunas personas allegadas está analizando la posibilidad de iniciar una fundación sobre el pensamiento socialista.

“Vamos a ver. Tres décadas ya pasaron de estar en los medios”, acotó. Dijo que se inició en Radio Ypacaraí, ciudad, de donde es oriundo, y que también estuvo como conductor en Ñandutí.

“Vuelvo a Arrúa & Asociados Especialidades Jurídicas, y a los negocios familiares. Siempre estuve en el sector privado”, fue la respuesta de la senadora de Patria Querida, Georgia Arrúa.