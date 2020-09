Transportistas piden que billetaje se aplique también en buses internos

“Los puntos débiles que podrían existir es que empresas con servicios irregulares puedan aprovecharse atendiendo al caso de las personas que no quieran usar el sistema, o no tengan cargada la tarjeta. Entonces estaríamos trabajando en desventaja. Necesitamos que el uso se masifique”, señaló Ignacio Cárdenas, presidente de Ucetrama.

Indicó que esperan que el Viceministerio convoque a todos los sectores para realizar bien el trabajo. “Es un tema muy sensible para la gente y debe hacerse bien”.

SUBSIDIO. Cárdenas consideró que el subsidio debe darse directo a los pasajeros, en la tarjeta. No a las empresas de transporte.

“El subsidio debe darse directamente al usuario con relación a cada pasaje que se está pagando. Por ejemplo, se paga el pasaje normal y automáticamente se acredita nuevamente a su tarjeta, o también se paga la parte que corresponde al pasajero y se complementa al transportista la diferencia”.

IMPLEMENTACIÓN. Desde el 23 de octubre rige la implementación del sistema de billetaje electrónico en un 100%.

El VMT afirmó que se prevé que el usuario pueda viajar de forma gratuita si el bus opera con un validador que no se encuentre en funcionamiento. Esto será cuando empiece a regir la tarjeta como única forma de pago.

En el caso de que las empresas de transporte permisionarias del VMT no cumplan con la instalación del sistema, desde el ente aseguraron que se abrirá sumario administrativo para evaluar las causas de la no instalación de los equipos validadores en los buses. Entre las sanciones se contempla quitar del parque automotor las unidades que no cuenten con los equipos electrónicos.

VIAJE. Si el usuario queda sin saldo, podrá realizar un viaje a crédito, que será descontado de la próxima recarga. Los puntos de ventas y recargas de las tarjetas se realizan en locales de Aquí Pago, Pago Express y los puestos de la Quiniela. Existen dos marcas de tarjeta: Jaha y Más. Ambas funcionan en todos los buses con validador.