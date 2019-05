Transportistas esperan que el Gobierno anuncie suba del pasaje

“El pasaje debe de aumentar y será el Gobierno en decidir cuánto es lo que aumenta, cuánto va a subsidiar o si la totalidad del aumento se carga al subsidio. Es una decisión política no empresarial”, expresó Ruíz Díaz en comunicación con Monumental 1080 AM.

El empresario evitó mencionar cuál será el nuevo costo del pasaje, bajo el argumento de que el Viceministerio de Transporte lo debe comunicar. Asimismo, sugirió que sería prudente que la suba sea absorbida por la administración pública, de modo a brindar tranquilidad a la ciudadanía.

Por otra parte, el titular del gremio de transporte advirtió que, si no se realiza un reajuste durante este fin de semana, el servicio se verá resentido. Precisó que el sector consume alrededor de 200.000 litros por día y con el aumento se requiere tener un equilibrio en el costo.

“Si no se da el reajuste del pasaje en estos días, nosotros no tenemos la capacidad de comprar el 100%, y eso significa que se resentirá el servicio seguramente en la frecuencia, como consecuencia de que no tenemos la capacidad de comprar los volúmenes de combustible que se necesitan”, sostuvo.

Finalmente, Ruiz Díaz explicó que, si Petróleos Paraguayos (Petropar) aumenta o baja su precio, eso no afecta al sector.

“Para la fijación del precio pasaje, Petropar puede hasta regalar combustible, pero no nos afecta a nosotros porque compramos de emblemas privados, con contratos de 10 a 15 años y con cláusulas de rescisión muy onerosas. De ahí la escasa importancia que le damos a la fijación que Petropar le da a los combustibles”, aclaró.

Ajuste del pasaje

La última variación que sufrió el precio del boleto fue en diciembre del año pasado. En aquella oportunidad, el Gobierno dispuso una reducción de G. 100 del precio del pasaje diferencial (G. 3.500) y mantuvo el precio del convencional (G. 2.300).

Ahora se exige un reajuste al alza, debido a que los principales emblemas privados de provisión de combustible del país efectuaron un sugestivo y coincidente aumento de G. 300 por litro del diésel y las naftas desde este jueves.