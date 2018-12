Los empresarios cuestionan el mecanismo que fue utilizado por las autoridades para reducir el precio del pasaje en el área metropolitana. Consideraron que la estructura de costo del pasaje fue adulterada, por lo que exigen que se revea la situación.

Según informó Ruiz Díaz, tendrán una semana para reunirse con los miembros del Equipo Económico Nacional (EEN) y determinar qué solución se dará a lo que los transportistas consideran que se realizó mal.

“El precio del pasaje baja, eso no se discute. Nosotros no vamos a entrar a irrespetar el decreto. Lo que sí estamos diciendo es que tenemos una semana de tiempo para juntarnos con el Equipo Económico Nacional, a fin de regularizar lo que se tocó y no se tenía que tocar (sic)”, César dijo Ruiz Díaz a los medios de prensa.

El representante de los transportistas indicó que las autoridades alegaron que el empresario del transporte vende boletos por 30 días, cuando en realidad solo trabaja 28 días. Agregó que en este cálculo no se contemplaron los costos o egresos de los transportistas.

Otro punto cuestionado por Cetrapam fue la modificación que supuestamente impuso el Equipo Económico en los criterios de depreciación.

Asimismo, se exige la regularización del pago del subsidio a los transportistas, ya que, de acuerdo con lo comunicado, el Estado les adeuda tres meses.

Ruiz Díaz aclaró que el servicio no será regulado hasta tanto no se den las respuestas en los próximos días; sin embargo, no entró en detalles de las medidas que puedan tomarse de no ser resueltas las dudas en el plazo establecido.

La reducción del precio del boleto diferencial se da luego de que Petropar oficializara la reducción del valor comercial de los combustibles, que entró a regir desde este viernes 29 de diciembre. La baja es de entre G. 100 y G. 300 por litro.

Siendo así, el pasaje sufrió una reducción de G. 100 en el servicio diferencial, con lo que desde mañana pasará a costar G. 3.500. No obstante, se realiza un reajuste de G. 17 por boleto de aumento en el subsidio para este servicio.

Mientras que el pasaje convencional se mantendrá en G. 2.300.