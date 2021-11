Transportistas celebran a medias habilitación de Posadas para buses

El Gobierno argentino finalmente, y luego de 1 año y 9 meses, permitirá el ingreso de transportes públicos de larga distancia por el corredor seguro Encarnación-Posadas a partir de este miércoles, desde las 00:00. Los buses podrán circular por el Puente San Roque González de Santa Cruz.

“Estamos contentos a medias, porque hay empresas asociadas que no van a poder trabajar aún desde el miércoles, ya que no tienen permiso para cruzar por Encarnación para dirigirse a Buenos Aires o La Plata. Entonces, hay unos 1.700 pasajes vendidos por esas compañías que aún no lo podrán hacer, ya que solo tienen la habilitación para pasar por el puente San Ignacio de Loyola (vía Falcón)”, resumió Humberto Rodas, gerente de la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional.

Son unas 6 empresas que sí podrán comenzar a operar en la fecha citada, pero otras 4 que deberán esperar la autorización provincial del corredor por el puente internacional que une Puerto Falcón y Clorinda (Argentina).

“Solicitamos a Dinatran las gestiones correspondientes, y nos indicaron que mañana (por hoy) enviarán una nota a Cancillería para un tratamiento de urgencia.

Tenemos información de que el canciller Euclides Acevedo iría a Buenos Aires o bien a Formosa, para solicitar que se habilite los antes posible ese paso; además tenemos que reagendar los pasajes que se vendieron”, insistió.

gran inversión. Rodas recordó que se vinieron invirtiendo unos G. 3.000 millones esperando la fecha de reinicio del servicio, para unas 100 unidades de buses de larga distancia, y que ya se habían vendido unos 3.000 pasajes.

También resaltó que les urge volver a operar, sobre todo teniendo en cuenta que para llegar a países como Uruguay y Bolivia, se necesita pasar por Argentina.

Recordemos que entre los requisitos para el ingreso a la Argentina, tanto para ciudadanos de ese país como extranjeros residentes en el país, está el de contar con el esquema completo de vacunación, por lo menos 14 días antes y presentar la declaración jurada de la Dirección de Migraciones.

Asimismo, las personas extranjeras que quieran ingresar deben contar con seguro de salud Covid-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y traslados sanitarios, en caso de dar positivo, ser un sospechoso o haber mantenido contacto estrecho con una persona con la enfermedad.



Amplían a 5.000 por día el cupo de personas

Antonio Rolin

ENCARNACION

Debido al sostenido incremento de personas que ingresan a través de los corredores seguros, el Gobierno argentino decidió ampliar a 5.000 personas por día el cupo para ingreso a la provincia de Misiones. En esa frontera últimamente el cupo de ingreso se completaba a tempranas horas, por lo que cientos de personas quedaban varadas en la cabecera del puente, lado paraguayo.El gobierno vecino autorizó ayer ampliar el número diario de personas que pueden ingresar. En principio el cupo máximo en cada uno de los corredores seguros pasó de 800 a 1.600 personas.