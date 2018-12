Transportistas amenazan con iniciar el año con reguladas en el servicio

Gremios de empresarios del transporte público de Asunción y el área metropolitana buscarán que el Gobierno revea su postura respecto a la reducción de G. 100 del precio del pasaje del bus diferencial y la disminución de G. 53 del subsidio estatal que perciben por el servicio convencional por cada boleto.Dichas modificaciones comenzarán a regir desde el 1 de enero y, como medida de presión, los empresarios no descartan las reguladas de los buses en pleno Año Nuevo, que si se concretan, afectarían el operativo retorno. César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), señaló que el lunes definirán en una asamblea “qué medidas concretas se llevarán adelante” y resaltó que “lo más probable es que haya reguladas desde el primer día del año”. “No aceptamos este tipo de imposiciones que nace de gente irresponsable. Terminan castigando no al empresario del transporte, sino a los 750.000 usuarios del transporte público. El sector empresarial liderado por Cetrapam va a morir de pie, pero no arrodillado ante estos irresponsables”, aseveró el empresario. Lamentó que hasta la fecha el Ejecutivo no haya firmado los decretos con las reglas claras, lo que evidencia que “hay mucha futurología y poca acción, porque la firma de un decreto exige cinco minutos, es evidente que no lo tienen elaborado”. Siguió: “Acá lo grave es el accionar del Equipo Económico Nacional, que adultera, modifica unilateral e irresponsablemente coeficientes de modo a subvalorar la tarifa y castigar a un sector empresarial del transporte público que debe 70 millones de dólares para renovar su flota”.Resaltó que el sistema de transporte mueve 750.000 personas, que al “Gobierno actualmente no le importa” y que “el sector está muy irascible, porque si el gasoil representa el 45% del impacto en la estructura de costos, cómo puede ser que si bajó G. 200 (el gasoil), se baje G. 100 y más el precio del pasaje, no es racional la decisión”. PEDIRÁN REUNIÓN CON EQUIPO ECONÓMICO. Por otro lado, el presidente de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), Ignacio Cárdenas, resaltó que también se reunirán mañana y que buscarán un encuentro con el Equipo Económico para encontrar los caminos de solución. “Esperemos que la gente no sea víctima de la situación que tenemos con el Gobierno”, resaltó. Añadió que hay errores en la aplicación del cálculo del Gobierno, que necesariamente deben ser analizados. Respecto a las intenciones de reguladas desde el primer día del año, señaló que eso se definirá en una reunión del lunes, “pero que necesitan la respuesta del Equipo Económico para evitar la regulada o cualquier tipo de situación, pero finalmente es la plenaria la que decide; eso sí, la regulada está entre las posibilidades”, añadió.