Transformaciones

La escena es digna de una película muda en blanco y negro. Sirve para entender lo que no se comprende, pero que sin embargo explica en sus contradicciones todo acerca de la complejidad del momento que nos toca vivir. Como cada año –desde hace 26–, los campesinos marcharon sobre Asunción para recordarnos que quieren “tierra, educación y trabajo”, hace unos años reclamaron industrialización. A pocas cuadras de la Plaza Uruguaya –el sitio de concentración de los labriegos–, nuestros ancestros indígenas apedreaban a los policías antimotines que protegían de su ira el Palacio presidencial, cuyo inquilino a esas horas, recién llegado de Argentina, pensaba en volar a Chile para asegurar la realización colectiva del Mundial de fútbol del 2030. En el medio de estas escenas, en el interior de la Cámara de Senadores, una legisladora concepcionera y sus colegas debatían acaloradamente si debía declararse a dicho cuerpo legislativo provida o no, mientras las aguas aislaban en el Norte del país a pueblos y ciudades enteras. Entre todos estos protagonistas, cientos de damnificados ocupaban las plazas asuncenas huyendo de la lluvia diluviana que había caído en la semana. Díganme si todo esto no es una escena digna de un teatro o película de la vida cotidiana en un país que no logra entender sus dramas y menos las asume.

El Paraguay sufre la transformación más brutal en su conformación como nación y sus líderes son incapaces de dimensionarla. La migración campo-ciudad casi llega al 10% anual, con lo cual cada vez quedan menos pueblos y se forman más ciudades desbordadas de necesidades y reclamos. No tenemos censo cuando más lo necesitamos. El encargado de la Dirección de Estadística viene de administrar una empresa pública (¡) que fabrica caña por lo que debemos navegar en esta procelosa travesía a ojímetro, o ebrios. La marca país es la perplejidad, evasión y falta de compromiso de los líderes políticos y sus consecuencias: obras públicas no terminadas, cloacas explotadas en céntricas avenidas nacionales y casi la mitad de la población asuncena viviendo en la marginalidad con un intendente cuya única experiencia administrativa anterior fue una disquería y su retórica: un par de chistes. No es que no quiera una mejor ciudad, no puede ni sabe cómo hacerlo nomás.

El problema no es con él, sino con aquellos que creyeron en él y lo votaron solo porque su rival era alguien que nadie soportaba que continúe en el cargo.

Los baches, falta de casas, problemas del transporte, provisión de agua, luz o teléfono colapsan ante unos reclamos imposibles de atender porque nuestros políticos están distraídos en declararse provida, mientras la paternidad irresponsable supera el 50% y 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio en la última década, y el nivel de incesto es el más alto entre los países cristianos.

La gente está harta de pagar impuestos a un Estado que no gerencia las cosas como debiera, donde se instaló el cinismo como respuesta a la realidad. Así el ministro del Interior sabe que Messer está en Paraguay solo que no lo encuentra o los senadores liberales son los más entusiastas para que Cartes no declare sobre las andanzas de su “hermano del alma” en una comisión instalada para dicho propósito.

Las transformaciones necesarias son urgentes y requieren de un nivel de compromiso que brilla por su ausencia. El nivel y la pertinencia del debate no se corresponden con las necesidades y mientras esto continúe así solo Dickens podrá reflejar las profundas mutaciones sociales, donde Babel se instaló entre nosotros y reina a sus anchas.