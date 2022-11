Zulma Morales, titular del Viceministerio de Culto, institución dependiente del Ministerio de Educación, aseguró que el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) no incorpora en su contenido la ideología de género ni atenta contra la patria potestad.

“Un plan educativo no puede atentar contra la patria potestad, solo buscamos blindar el presupuesto educativo. No tiene nada de ideología de género”, afirmó en conversación con radio Monumental 1080 AM.

Igualmente, Morales sostuvo que quieren abrir de nuevo las mesas de debate con los distintos sectores de la sociedad y buscar un consenso sobre el plan antes de abril del 2023.

Al respecto, la secretaria de Estado explicó que están elaborando un resumen que contenga lo fundamental del plan para que los padres puedan descargarlo.

“Les pedimos a los padres de familia que nos apoyen en esta causa, porque realmente es una buena causa”, enfatizó.

Recalcó que con la propuesta solo buscan más presupuesto para poder brindar una mejor oferta educativa. “Quiero instar a los padres a que apoyen este proyecto, solo tiene tres colores que son el rojo, blanco y azul. No politicemos esto, la educación es de todos”, instó.

Igualmente, alertó que si el país no mejora su calidad educativa cada año unos 50.000 jóvenes no tendrán la posibilidad de un empleo directo.

Desde las organizaciones adheridas a la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia Paraguay ya sentaron su postura en contra del Plan Nacional de Transformación Educativa. Alegan injerencia del Estado en cuestiones íntimas de los ciudadanos.

También se oponen a las donaciones, cooperaciones y cualquier tipo de fondos con condiciones del extranjero que impongan conceptos que atenten contra la integridad física, síquica y espiritual de los niños.