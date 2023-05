Tragedia en colegio: MEC pide apoyo de padres y reconoce lento actuar ante urgencias

"Y nos falta, y hago mea culpa también, un sentido de urgencia como Estado. Nos falta sentido de urgencia, no podemos siempre estar actuando después", expresó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

En ese sentido, dijo que ya han explicado la situación de violencia en las aulas ante el Parlamento y que ya trabajaron con el Ministerio de Hacienda sobre la contratación de 100 nuevos sicólogos, pero esto sigue trabado en Contrataciones Públicas.

"Nosotros tenemos que tener como mínimo 1.500 sicólogos. Somos lentos al reaccionar ante una cuestión de urgencia que hemos detectado como sociedad", insistió el ministro.

Por otro lado, sostuvo que también los padres deben participar en la detección temprana de algún cambio de comportamiento en los hijos y que el segundo filtro se debe dar en las escuelas.

Lea más: Estalla la violencia: Alumno apuñala y mata a su maestra en el colegio

"Mamá, papá trabajan, y llegamos cansados y no tenemos la predisposición de escuchar a nuestros hijos y ellos están necesitando de nosotros. Esto no es solo algo del MEC. Esto no lo podemos hacer solos", expresó Zárate.

Además, instó a los padres a limitar el uso de internet, controlar y orientar a los hijos.

Estudiante era "líder en su institución"

Por otro lado, el titular de la cartera educativa dijo que el joven que asesinó a su directora era un líder en su institución, era catequista y con una buena conducta.

Adelantó que se están trasladando sicólogos para ir a acompañar al entorno del estudiante.

"Lo que pasó ayer, el alumno no llevó sus útiles, solo llevó esos dos cuchillos, es doloroso lo que está pasando", sostuvo.

El joven asesinó de varias puñaladas a la directora de su colegio en el interior de la sala de clases. El adolescente sacó un cuchillo y la hirió de una estocada en el corazón.

El aula quedó ensangrentada y la directora Sofía Concepción Rodríguez de Cristaldo, de 44 años, fue auxiliada por otros docentes.

Lamentablemente, llegó al Hospital Distrital de Independencia ya sin signos de vida.