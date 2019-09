Trabajadores de Línea 18 en protesta

Choferes y propietarios de buses de la Línea 18 –empresa 29 de Setiembre– realizaron ayer una protesta contra las autoridades del Viceministerio de Transporte por incautación de rodado. El pedido de los manifestantes es que se respete la medida cautelar para seguir operando. En total afirman que son cerca de 150 choferes, 30 dueños de rodados y 150 buses. En abril de este año también realizaron una movilización similar. En dicha ocasión, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, había manifestado que se trata de un sector que “no quiere la formalización”.

“No pagan IPS, no pagan canon, no pagan las multas en el Ministerio del Trabajo, no tributan en Hacienda y lo peor de todo no quieren que les controlen”, agregó.