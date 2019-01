Según relataron, sus jornadas laborales se extienden por 12 horas, no ganan el salario mínimo, no cuentan con seguro social y tampoco cobran lo que corresponde por horario nocturno, informó el fotorreportero Juan Agüero.

Los trabajadores indicaron que continuarán marcando el horario de entrada y salida, pero que ya no cumplirán con las funciones hasta que la empresa Zayr & asociados se ponga al día con los pagos.

Maricel Acosta, una de las afectadas, manifestó a NoticiasPy que la situación se volvió insostenible y, por ello, decidieron ir al paro de sus actividades.

"Desde la empresa nos dicen que el Ministerio de Salud no está desembolsando los fondos, por eso empezamos esta medida ayer (miércoles) al mediodía. El Ministerio es el que no está pagando a la empresa y, en consecuencia, no nos pagan a nosotros" aseveró.