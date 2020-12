Trabajadores informales de CDE fueron desalojados

Unas 15 casillas precarias, entre ellas una gomería, puestos de venta de frutas, entre otros, fueron desmanteladas por funcionarios del área de Fiscalización de la Municipalidad y los materiales trasladados a un depósito de la institución.

Carlos Cantero, jefe de Fiscalización, explicó ayer que se había dado una tregua por causa de la paralización de actividades comerciales ocasionado por la pandemia, pero que ahora resolvieron dar cumplimiento a las órdenes de despeje, aclarando que no estaban contra los trabajadores. “Si le permitimos a uno vienen cinco, seis personas con la misma intención, lo que vuelve muy caótica la ocupación de las veredas para las ventas informales, no les vamos a prohibir que trabajen, siempre que no estén colocando una estructura sobre la vereda”, dijo.

Para Cantero, las instalaciones precarias estaban dañando la imagen de la avenida, que fue ornamentada con luces y diferentes diseños por los vecinos organizados en todo el trayecto por las fiestas de fin de año. Las casillas estaban desocupadas en el momento de la intervención municipal.

Los interesados deben acudir a la Municipalidad de CDE, donde se debe solicitar por mesa de entradas para cualquier instalación en la vía pública. Cantero invitó a los trabajadores informales a que consideren las ferias comunitarias impulsadas por la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad. “Cuando la gente se organiza siempre estamos apoyando, como las ferias comunitarias que se extienden por dos o tres días, estamos buscando opciones para la gente”, dijo. EM