Un dirigente explicó en NoticiasPy que la exigencia es para que se pueda acudir a un lugar, en donde se pueda costear el predio, puesto que los comerciantes se niegan a ser reubicados en el mercado Florida, que ya había sido planteado por la Municipalidad en 2015.

Nota relacionada: Desalojan puestos del Mercado Municipal de San Lorenzo

La medida de fuerza se tomó tras el desalojo ocurrido este martes en el mercado de San Lorenzo. Unas 15 casillas fueron sacadas de las veredas ubicadas en las calles Sargento Silva casi Defensores del Chaco. Las mismas fueron desmanteladas por parte de funcionarios municipales.

Sobre el operativo, el manifestante exclamó que “no van a permitir ningún desalojo más de compañeros”, y que lo acontecido el día anterior “fue de sorpresa”.

En simultáneo a la manifestación, también un grupo de trabajadores mantienen reunión con miembros de la Junta municipal, para evaluar cómo encarar el pedido de los trabajadores.

Le puede interesar: Reubicarán a vendedores del mercado de San Lorenzo

Según el dirigente, hace cinco años que se viene trabajando con autoridades de la Comuna para encontrar una salida a la reubicación, y que nunca dan una solución. “El intendente (Alcibiades Quiñónez) prometió que no iba a tocar a nadie hasta que no haya una reubicación, pero ya no confiamos en ellos, ni en su palabra”, se quejó.

Sobre este punto también indicó que la Asociación de Trabajadores del Mercado Municipal de San Lorenzo cuenta con 1.200 asociados, de los cuales, 800 todavía tienen puestos.

Los comerciantes desalojados, por su parte, habían expuesto que no fueron notificados de la medida, pero que a pesar de los nervios e impotencia aceptaron retirarse del lugar.