"Nos conviene más trabajar por hora, porque así tenemos varios patrones y hacemos nuestro sueldo. A mí me gusta mucho más, porque se gana más. Si estoy en una sola casa, tengo que trabajar ocho horas, pero si estoy trabajando por hora, puedo trabajar en una casa tres horas, en otra dos, y así sucesivamente puedo llegar hasta doce horas también", expresó en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Agüero dijo que las empleadas deben acordar con los empleadores cómo trabajar, ya sea por día, hora, semana, quincenal o por mes.

En el caso en que la trabajadora sea del interior del país y tenga que cumplir sus labores por hora en la capital, Agüero dijo que deberá ver dónde quedarse, como por ejemplo en la casa de un familiar.

A cada trabajador doméstico se le podrá pagar, por mes, G. 2.112.562 o, de lo contrario, por jornal diario, dividido por ocho horas, G. 81.252. Así como también se podrá realizar el pago por hora, de G. 10.156.

"Merecemos que se nos aumente el sueldo"

Kelly Agüero explicó que tienen a su cargo varias labores domésticas y que merecen el aumento del actual salario mínimo doméstico, que es de G. 1.267.537.

"Nosotras somos pulpos, tenemos que hacer limpieza, comida, lavado, planchado, tenemos que llevar a los chicos al colegio, todo tiene que estar impecable. Merecemos que se nos aumente el sueldo. Un día no tenes trabajadora y es un caos en la casa", explicó.

Por otra parte, opinó que le parece mezquino que los patrones quieran que las domésticas lleven sus propios alimentos, si es que les tendrán que pagar el 100% del salario mínimo.

"El trabajo doméstico es la base para todas las mujeres que quieran estudiar y salir adelante", refirió.

"El Ministerio de Trabajo no colabora"

Agüero mencionó que hay personas que tienen muchas empleadas en sus domicilios y que algunos pagan el sueldo mínimo actual (G. 1.267.537) y otros no cumplen con eso.

"El Ministerio de Trabajo no colabora mucho, porque en la casa particular no puede entrar un inspector, no hay inspectores para eso, eso es falta de organización", lamentó.

Por su parte, la Directora de Trabajo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Karina Gómez, aseguró que desde el Gobierno controlarán que no se produzcan despidos ni se trabaje de manera informal, en caso de entrar en vigencia dicha normativa.

Senado ratifica 100% del salario mínimo

El pasado jueves, la Cámara de Senadores se ratificó en su versión del proyecto de ley que modifica el artículo 10 de la Ley 5407/15, Del Trabajo Doméstico. La propuesta establece el pago del 100% del salario mínimo para el sector y ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Unas 220.000 mujeres trabajan como domésticas en el Paraguay y podrán ser beneficiadas con este proyecto.

De sancionarse la normativa, los trabajadores de este sector deberán percibir como sueldo mínimo la suma de G. 2.112.562.

De acuerdo con la Ley Del Trabajo Doméstico, son considerados como trabajadores domésticos: choferes del servicio familiar, amas de llave, mucamas, lavanderas y planchadoras en casas particulares, niñeras, cocineras de la casa de familia y sus ayudantes, jardineros en relación de dependencia y ayudantes, cuidadoras de enfermos, ancianos o minusválidos y mandaderos.