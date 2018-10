Torres Kirmser dice que le tienta idea de ser rector de la UNA

“A mí me dicen que podría ser. Pero yo hasta la fecha no pensé, ni dije ni lancé candidatura. Me dicen algunos que para terminar mi carrera podría ser. Pero eso no implica que haya aceptado. La verdad es que me tienta (risas)”.

El titular de la Corte Suprema señaló que para alguien que ha ejercido la docencia toda la vida, sería interesante acceder a dicho cargo. Reiteró que sus amigos y docentes de la Facultad de Derecho le dicen que podría candidatarse. Recalcó nuevamente que hasta el momento no tomó ninguna decisión al respecto.

Rechazo. En un tuit lanzado en estos días, la senadora Desirée Masi alertaba sobre la posibilidad de que el decano de Derecho sea el titular de la UNA.

“Adivinen quién se perfila como rector de UNA? Ministro Torres Kimser. También @pdpprogresista presentó pedido de juicio político y también CAJONEADO en @DiputadosPy. Háblenme de impunidad, complicidad e incluso jubilación privilegiada. El daño será inconmensurable”, decía la publicación.

Liz Guillén, referente de UNA no calles, consideró nefasto el hecho de que el titular de Derecho suene como futuro rector. “Él representa a ese modelo contra el cual luchamos. El manejo que se tiene actualmente en Derecho, se replicará a nivel de la universidad. Es nefasto que pueda ocurrir eso. Será un retroceso muy grande en todo”, expresó. Cuestionó que continúen paradas las investigaciones sobre los casos en la UNA.

Torres Kirmser restó importancia a lo expresado por Masi. Con respecto a los cuestionamientos, expresó: “Siempre hay alguien que estará a favor y en contra. Eso no lo podemos evitar”.