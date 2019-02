Toro Pampa: Madre de adolescente víctima de feminicidio pide justicia

La mujer dijo que escucha muchos rumores de liberación del presunto autor del feminicidio, que está recluído en la Penitenciaria de Concepción.

"Esta situación me deja sin dormir bien, sabiendo que fue capaz de asesinar a mi hija de 16 años. Tengo testigos que pueden declarar sobre el asesinato de mi hija, que fue cometido por un hombre que la acuchilló en varias partes del cuerpo, es difícil conseguir justicia si uno es pobre", lamentó.

El presunto autor del crimen es Liel Leite, mayor de edad, quien estuvo prófugo después del homicidio, pero luego fue detenido por la policía. Según Lilian De León, fue la persona con quien su hija estuvo en la noche en que murió.

"Ya hice mi declaración ante la Fiscalía de Fuerte Olimpo, después de eso ya no tuve más información acerca del caso por eso me traslade hasta la ciudad de Concepción en busca de respuesta. Me aturden los rumores de una posible liberación de la persona sindicada como autor del crimen, ya que existen pruebas suficientes que lo incrimina", refirió.

La adolescente falleció luego de recibir varios cortes con un arma blanca en el cuello, en el muslo lado derecho y en la mano derecha, según el parte policial de la forense Rex Giovvani Gallagher.

Sin embargo, la madre de la menor desestimó este informe, alegando que encontraron cinco estocadas y un dedo mutilado.