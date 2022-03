Tormenta causa daños materiales a la Penitenciaría de San Pedro

El Ministerio de Justicia informó que la tormenta registrada en la tarde y noche de este martes provocó daños materiales en la Penitenciaría Regional de San Pedro , que no representan un riesgo de seguridad.

Además reporta que no se registraron fugas de personas privadas de libertad como consecuencia de esta situación.

Según reportó el director del referido penal Ricardo Núñez, se vio afectado parcialmente el techo de uno de los pabellones, así como una parte del caminero del muro perimetral.

"El muro no se vio afectado, pero sí su caminero. No existió intento de fuga alguna porque el muro en sí no fue afectado, solo el caminero que es utilizado por los agentes penitenciarios encargados de las guardias", expresó.

El Ministerio de Justicia dispuso que una vez que la tormenta ceda, se inicien inmediatamente los trabajos de reparación de las zonas afectadas.