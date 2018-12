Tony Apuril pide que Cartes aclare de una vez

A criterio del senador Tony Apuril, el ex presidente Horacio Cartes debe declarar ante la Comisión Bicameral que investiga el caso Messer para hacer su descargo y de esta manera seguir con el proceso, porque “da la sensación que todo está estancado y centrado exclusivamente sobre el ex mandatario”.

“Mi sugerencia al ex presidente Cartes es que se presente y aclare de una vez por todas su relación o no, sobre el caso de Messer y todo lo que sabe al respecto, más aún teniendo en cuenta que durante su Gobierno se detectaron las supuestas irregularidades en las operaciones financieras”, mencionó.

Dijo que “el que nada debe, nada teme, entonces suponemos que de ser así no existiría razón por la cual Horacio Cartes no se pueda presentar”.

“Cartes es uno más de los que fueron llamados por la Comisión. El destaque que le dio a este hecho es lo que hizo que muchos hayan rotulado a este tema ‘una telenovela’. Si cree que es una persecución política pues es una gran oportunidad para que se presente, aclare los cuestionamientos y explique en qué consiste la persecución que alegan desde su sector. Si no debe nada, entonces no debe de temer y la pesecución política no tendrá asidero, pero se tiene que continuar porque o sino todo se centra en este tema de que ‘declara o no declara’ y no avanzamos en el caso”, dijo.