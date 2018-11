Tony Apuril apoya ley cartista de trazabalidad del tabaco

Luego de votar en contra del proyecto de ley de trazabilidad del tabaco, el senador Antonio " Tony" Apuril fue criticado en las redes sociales. Para aclarar su postura, el parlamentario emitió un comunicado y alegó que ya existe una norma sancionada sobre el tema, que aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo.

"Manifestar que votamos a favor del contrabando de cigarrillos es falso, que nuestro voto va a trabar la transparencia es falso", subrayó el parlamentario en la misiva.

Apuril se refirió a la Ley 6107/18, "De Transparencia de la Cadena de Suministro de Tabaco y sus Productos", sancionada en junio de este año por la Cámara de Senadores.

La versión original de la misma, admitida por el Senado en noviembre del 2017, fue aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados el 21 de marzo de este año. Los legisladores que impulsaron los cambios, en su mayoría, formaban parte del movimiento Honor Colorado, del ex presidente de la República Horacio Cartes.

La Cámara Alta ya no consiguió los votos necesarios para ratificarse en su versión del proyecto de trazabilidad del tabaco. Entonces, el documento modificado por la Cámara Baja fue sancionado el 7 de junio.

El senador del Partido Hagamos indicó que el proyecto, tratado este jueves derogaba el texto sancionado sin entrar en vigencia y evitando la reglamentación del Poder Ejecutivo.

"Luego de nuestro voto, a través de un proyecto de declaración, vamos a instar al Poder Ejecutivo a que presente sin más contratiempos la reglamentación del mismo. A partir de entonces, podemos hablar de modificaciones u otras medidas complementarias", resaltó.

No obstante, Apuril no menciona que el proyecto de ley de transparencia de la cadena de suministro del tabaco rechazado incluía mayores controles a las tabacaleras, los cuales no están comprendidos en la ley vigente, como por ejemplo, mejor precisión en los requisitos para la manufactura de productos de tabaco o los equipos de fabricación; o la obligación de contar con un registro de las transacciones de quienes participan en el proceso de fabricación y venta de tabaco.

Este jueves, el Senado rechazó dos proyectos que tenían como objetivo reglamentar el suministro y determinar nuevas tasas de impuesto al tabaco.

De 43 senadores presentes: 22 votaron por el rechazo y 21 por la aprobación. Dos parlamentarios se ausentaron de la sesión.