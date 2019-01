Tonny anota para Betis, pero no logra ganar en La Liga

El Tonny anotó su segundo gol en el torneo, venía de anotar ante Eibar, la fecha pasada antes que el torneo se detenga por las fiestas de fin de año. Además, es el segundo gol de penal que marca por Liga, el último fue el 31 de enero del 2016 vistiendo la camiseta del Sporting de Gijón, en su visita a Mestalla ante el Valencia. Esa vez fue victoria por 1-0.

Esta vez la suerte no acompañó a Sanabria, ya que su equipo no pudo ante el Huesca, David Ferreiro (73’) y Christian Rivera (79’), dieron la vuelta el marcador y así, la segunda victoria del equipo que marcha en el fondo de la tabla.

En otros resultados de ayer, Rayo Vallecano venció 1-0 al Valladolid y Alavés derrotó 2-1 al Valencia.

Hoy la fecha 18 sigue con cuatro partidos: Eibar vs. Villarreal (8.00), Sevilla vs. Atlético Madrid (12.15), Real Madrid vs. Real Sociedad (14.30) y Getafe vs. Barcelona (16.45).