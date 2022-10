Robert Piris Da Mota habló ayer en conferencia de prensa y dio su parecer sobre la falta que recibió de Rubén Ríos.

“Todos vieron que era para roja, por una jugaba similar me expulsaron en la primera rueda. No sé qué criterio manejan los árbitros y más no puedo decir porque después los árbitros me marcan”, criticó Piris al referirse a José Méndez, árbitro de Nacional vs. Cerro Porteño.