“Todos los días vivo algo nuevo, cada experiencia es mágica”

Alan trabaja actualmente en Disneyland Resort , donde desarrolla su carrera artística cantando y bailando.

El diálogo telefónico entre Alan y Última Hora se produce justo unos minutos antes de una de sus presentaciones. Para subir al escenario debe cumplir con una serie de rutinas que comparte a continuación. “Llego, me dan informaciones generales sobre el show, entonces me preparan el cuerpo con un acondicionamiento especial para resistir a los dos shows que tengo por día. Después me dan los trajes que cuestan 5.000 dólares y que cuentan con chips GPS de rastreo”, dice Alan, quien antes de subir al escenario debe pasar por la inevitable sesión de maquillaje.

VIVIENDO UN SUEÑO. Se trata de una experiencia que califica de mágica. “Todos los días vivo algo nuevo, desde actuar para celebridades hasta recibir amor incondicional de los niños. Cada experiencia es mágica”, recalca.

El bailarín, cantante, productor y coreógrafo Alan Medina volverá a pisar su tierra natal luego de dos años de ausencia. Será para presentar su último trabajo, titulado Vivo, que el 21 de abril se presentará en el país mediante un miniconcierto, junto a varios artista invitados.

“En esa ocasión, para la promoción de mis nuevas canciones, el concierto arrancará con un video de introducción en el que se destacan mis raíces, De mi tierra guaraní al mundo, con el talento que Dios me dio”, comparte Alan sobre su más reciente trabajo.

NUEVO DISCO. Arribará al país el 7 de abril, y ofrecerá una gira promocional de Vivo, un EP que incluye las canciones Vivo, Say y Sin prisa.

Asimismo, Alan ya cuenta con el bonus track Alive, tema lanzado en el 2017 con más de 350.000 vistas en YouTube.

Durante la presentación que hará en Paraguay también se podrán escuchar los covers Despacito, Like i love you, Corazón, Toxic, entre otros.

Entre sus invitados artistas figuran los músicos que tocarán en vivo: Óscar Fadlala, Lenys Paredes, Susana Zaldívar, Dani Meza, Andrea Valobra, Coco, Maga Páez, Myriam Arévalos, Jorgito Moliniers, Lady Ana, Fabu, Ed Larx, Adri Valdez, Nelson Amarilla, Milva Gauto, Pao Hermann, Carla Garelli y Coral Ruiz.

Asimismo, se sumarán los bailarines Maca Candia, Meli Riquelme, Ariel Paredes, Diego Distéfano, Ale Elías, Lis Torres, Natalia Valdez y Thalía Ayala.

En California. Alan forma parte del elenco artístico del parque temático Disneyland Resort, de la ciudad de Anaheim, del gigante de los medios de comunicación y entretenimiento The Walt Disney Company.

Alan comenzó su carrera en los medios desde pequeño, apoyado por sus padres. Formó parte del elenco de niños del programa Lory club, conducido por Lory Anderson. Luego estudió danza e integró como bailarín espacios de televisión como Club de Niños con Tiger y Mariela Zacarías, Atake con Hugo Javier. En el 2005 estuvo en Rojo Fama Contrafama. Formó parte del programa La fiebre del karaoke y Buscando la estrella.

En el 2010 inició carrera como productor en Calle 7, pero finalmente retomó su pasión por el baile y viajó a Hollywood, California, para tomar clases especiales en la reconocida academia Millennium Dance Complex. Además, trabajó en asistencia para conciertos locales de artistas internacionales como Lady Gaga, Carlos Baute y Alex Ubago. Actualmente, es conocido como un cast member regular de The Walt Disney Company. Y estudia en Santa Monica College, donde recibirá su título de productor de cine y televisión.