Todavía hay más de 4 mil docentes sin vacunar que dan clases en aula

Si nosotros dijésemos que el docente que no se vacunó está liberado del aula, estaríamos dándole casi un premio al que no se vacunó. Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación.

De los 10.964 docentes que faltaban vacunarse hasta hace dos semanas, 3.636 accedieron a inmunizarse tras el reciente llamado. De los 7.328 educadores que aún no se vacunaron, al menos 3.000 presentaron certificado de vulnerabilidad para continuar con las clases virtuales desde sus domicilios porque padecen alguna enfermedad de base. Esto supone que más de 4.000 docentes continúan impartiendo clases presenciales, pese a no estar vacunados.

Para el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, ellos no pueden exigirles a los educadores que se vacunen y menos negarles el acceso a las instituciones educativas.

Esto en virtud de que, a su criterio, más que nunca se precisa de la presencialidad para recuperar todo el tiempo perdido en el año y medio de aislamiento y virtualidad.

“Nuestros docentes no pueden ser obligados a ser vacunados. La libertad de ellos de aceptar o no la vacuna tenemos que respetar (...). Vimos que más del 95% de nuestros docentes se han vacunado. Hay un grupo muy chico de docentes que no se vacunó”, apuntó.

En cuanto a la parte sanitaria –dijo- ya recibieron las orientaciones y directrices por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). Por lo demás, señaló que el retorno seguro al aula también queda a decisión de los padres y/o tutores: Tienen la total libertad de no enviar a sus hijos a las clases presenciales, más aún si padecen de alguna enfermedad de base o si tienen familiares vulnerables en sus hogares.

Desde Salud Pública, hasta ahora nadie sentó postura sobre si es o no pertinente impedir que los docentes no vacunados impartan clases presenciales. Esto, atendiendo a la amenaza latente de la variante delta que es más virulenta que las versiones precedentes de Covid-19; más aún ante un difundido caso en los Estados Unidos, donde una profesora no vacunada que se infectó terminó contagiando a una docena de sus alumnos, pese a las distintas medidas profilácticas como la ventilación del aula y purificación del aire.

En efecto, la doctora Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, indicó a ÚH que presentó este caso a las autoridades ministeriales, tanto de Salud como de Educación, para que se restrinja el acceso a los docentes no vacunados a las aulas.

“Ya dije diez veces que los docentes no vacunados no deben estar a cargo de los estudiantes. No tengo más que decir, es una frase contundente: No deben estar a cargo de los niños que van al colegio y deben estar seguros”, sostuvo al señalar que le expuso esto al ministro Brunetti.



