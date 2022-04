Toda América palpita la Copa Libertadores

Boca celebró en 2007 la última conquista de la Libertadores, y de aquella formación campeona liderada por el exquisito Juan Román Riquelme hizo parte el hoy entrenador del club, Sebastián Battaglia.

Tiempo presente, el debut del azul y oro en la Libertadores-2022 frente al Cali, al que venció en la final de 1978 para sumar su segundo trofeo continental, estará marcado por la suspensión de hasta al menos seis fechas para seis jugadores del plantel.

Los otros juegos para hoy, por la fecha 1: Colón de Argentina vs. Peñarol de Uruguay (18:15, Grupo G), Caracas de Venezuela vs. Paranaense de Brasil (18:15, Grupo B), Always Ready de Bolivia vs. Corinthians de Brasil (20:30, Grupo E) y Sporting Cristal de Perú vs. Flamengo de Brasil (20:30, Grupo H).