Titular de UIP critica filtración de informe sobre tabacalera de Cartes

Todo tipo de contrabando, –tanto el que sale como el que entra al país–, es nocivo, pero, a pesar de sostener esa posición, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), cuestionó la filtración de la investigación sobre tráfico ilegal de cigarrillos que se le atribuye a Tabacalera del Este SA (Tabesa), empresa del ex presidente de la República Horacio Cartes, por considerar que la publicación le restará rigurosidad y seriedad a la pesquisa que están llevando adelante las autoridades.

“Me parece fuera de lugar que una investigación en curso se dé a luz pública, cuando aún no tiene conclusiones claras y una denuncia concreta ante la Fiscalía”, expresó en forma contundente el titular de la UIP. Insistió en que una pesquisa de esa envergadura, que involucra nada menos que a un ex presidente de la República, no se puede filtrar porque le resta rigor jurídico y lo contamina. “La investigación tiene que ser realizada en forma profesional y confidencial”, aseveró Duarte a Última Hora. Añadió que cuando se publica una investigación antes de tiempo, se está manoseando el honor de cualquier empresa, sobre todo porque aún no hay hechos comprobados y denunciados, como corresponde, ante la Justicia. “Y me refiero a cualquier empresa, pero reitero que cuando se trata de un ex presidente de la República debe ser tratado con mayor rigurosidad, mayor responsabilidad y la mayor seriedad posible, porque el hecho de que haya sido presidente, o no, o sea presidente o miembro de la UIP, no da derecho a nadie a solicitar que no se realice una investigación rigurosa y exhaustiva”, señaló.