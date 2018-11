Titular de Senabico asegura que no tiene nada que esconder

Karina Gómez, titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sostuvo que presentó su declaración jurada y no tiene nada que esconder sobre su patrimonio. Aseguró en NoticiasPy que es una funcionaria pública de carrera.

La abogada Laura Casuso, que falleció el lunes luego de recibir 10 disparos, la acusó de alzarse con USD 1 millón, tras un allanamiento a una vivienda del narco Ezequiel De Sousa, quien fue condenado. En aquella ocasión, de acuerdo con la versión de la abogada, los intervinientes se repartieron USD 3 millones en tres partes, y una de las personas que habría recibido el dinero sería Gómez.

Posteriormente, Gómez renunció a la Fiscalía y adquirió un penthouse, así como un auto lujoso, de acuerdo con la letrada. La afectada alegó que no tiene ninguna propiedad a su nombre y que tiene un automóvil modesto. Aseguró, incluso, que hay ocasiones en que se mueve en ómnibus.

En el audio publicado por la 730 AM, Casuso aseguró que la Senabico quiere meterse con los bienes de Jarvis Chimenes Pavão. Pero Gómez indicó que hubo una sentencia firme y ejecutoriada en la que se declaró el comiso de una parte de una estancia de Pavão, pero no se sabe cuál será la situación. Señaló que la Senabico no tuvo intervención en ese proceso.

Para la titular de la Senabico, las declaraciones de la abogada no tienen fundamento y fueron dadas de una manera irresponsable. Recordó que la ley que rige la institución tiene vigencia desde hace un año, por lo que no puede tocar los bienes de Pavão.