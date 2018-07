Titular liberal cuestiona al TSJE e insta a reformar sistema electoral

Alegre dijo que esta situación debe invitar a la reflexión a las agrupaciones políticas, y ser aprovechada para plantear una reforma del sistema electoral paraguayo. Sus declaraciones fueron durante el seminario Partidos políticos y reforma electoral, hacia una mayor y mejor representación, llevado a cabo la semana pasada en el Hotel Guaraní, con la participación del senador uruguayo Rafael Michelini.

El presidente liberal añadió que entre las innovaciones que necesita la Justicia Electoral está la incorporación de los instrumentos tecnológicos. “Necesitamos incorporar las urnas electrónicas, la que habilita el voto con la huella digital”, indicó Alegre.

Explicó que con esta medida “por fin nos vamos a olvidar y despreocupar de quiénes están en la mesa”, porque no se podrá alterar el voto teniendo en cuenta que es el elector quien lo habilitará con su huella.

“Tenemos la gran oportunidad de trabajar en la formulación de un sistema electoral que realmente nos pueda ofrecer garantías, las condiciones de unas elecciones limpias, transparentes, y que al término podamos decir que ganó tal o cual candidato, y no ser perseguido como he sido yo en los últimos tiempos para saber si aceptaba o no el resultado. Me parece que es lo peor que le puede pasar a un país, pretender legitimar sobre lo que pueda decir el otro candidato”, señaló Efraín.

Crítica. El ex candidato presidencial comparó la situación paraguaya con la de México, “un país que tiene un proceso muy parecido al nuestro: Un partido hegemónico que ha estado en el poder 60 años de manera ininterrumpida”.

“En América solamente México y Paraguay tienen características similares”, opinó Alegre, expresando que el Paraguay necesita un sistema que garantice la participación y el sentido de los votos.

Dijo que si uno se pone a analizar el último proceso electoral, la situación empezó con problemas “cuando se habilitan candidaturas inconstitucionales, caso de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos”, quienes fueron elegidos senadores activos a pesar de que la Constitución establece taxativamente en su artículo 189 que los ex presidentes serán senadores vitalicios.

Efraín recordó que otro punto muy cuestionado por la oposición fue las encuestas, que mayormente dieron amplia ventaja al presidente electo, Mario Abdo Benítez, pero cuyos números finalmente no se repitieron en las elecciones.

“Nos hemos sentido estafados los paraguayos. No es la primera vez que ocurre, pero así como ha acontecido echa por tierra todo un proceso. No termina con las encuestas, sino que continúa el día de las elecciones con las famosas bocas de urna”, cuestionó.

Asimismo, Efraín lamentó que el país tenga un Congreso en el cual la gente no se siente representada y apeló a implementar las internas abiertas para combatir esta “contradicción de la democracia”.