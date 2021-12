Titular de la INC justifica pago de bonificaciones extra  

Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), justificó el pago de bonificaciones.

El presidente de la Industria Nacional del Cemento ( INC ) sostuvo que durante el año se van generando obligaciones de la empresa para los funcionarios y que las bonificaciones son pagos previamente presupuestados.

Detalló que no son pagos extras, sino atrasados, porque se priorizaron otros rubros y que están aprovechando este último tramo del año, donde se acumula un poco más en caja, para ir cumpliendo con los recursos que se les otorga a los funcionarios.

En ese sentido, habló sobre la situación financiera de la INC y afirmó que es una empresa que tiene una "excelente calificación", que paga sus cuentas, no deja de producir y “todos los días entrega cementos”.

Lea más: Confirman que la INC se proyecta para cerrar el 2021 con pérdidas

"Esto no es una bonificación que apareció de la noche a la mañana, es un pago que por priorizar otras cosas no se pagó durante el año, se fue acumulando y ahora se hará el pago", alegó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Al respecto, dijo que el desembolso de la bonificación, de hasta G. 14 millones para un grupo de funcionarios, ya pasó por el filtro del Ministerio de Hacienda y del Congreso Nacional.

Sostuvo que la cementera estatal “tiene registros históricos que patean en contra del balance y eso es uno de los motivos por los cuales aparecen como una empresa deficitaria”.

En su momento, Benítez indicó que la Industria Nacional del Cemento se apresta a cerrar el 2021 con pérdidas que aún no fueron cuantificadas. De hecho, ya arrastraba a agosto pasado saldo negativo acumulado de unos G. 42.000 millones.

Mientras que para el panorama para el 2022, en enero posiblemente llegue a faltar clínker, debido al problema del estiaje del río, que cree que no se va a solucionar en los primeros meses, razón por la cual deberán incorporar más camiones a la flota.