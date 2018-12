Titular de la ANR está internado en el Brasil

A Alliana, quien viajó acompañado de sus familiares, le diagnosticaron una enfermedad hematológica, y aunque en principio Barrios no quiso precisar cuál es ni si podría ser de gravedad, en horas de la tarde informó que está con pronóstico positivo.

De hecho, según Barrios, Alliana tomó el vuelo y subió al avión por sus propios medios, y viajó estable.

Barrios comentó que en 72 horas se tendrán más datos de cómo va mejorando su salud. Mientras, lo someterán a varios análisis y estudios laboratoriales.

Alliana es diputado por el Departamento de Ñeembucú y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Tiene 44 años y fue gobernador de Ñeembucú antes de llegar al Legislativo.

De padres políticos y con una historia de intensa actividad en la política, su principal propulsor en este ámbito fue el ex diputado Benjamín Maciel Pasotti, ya fallecido. Pero quien lo llevó a los cargos que ocupa hoy es el ex presidente de la República Horacio Cartes, quien le incluyó a Alliana en el círculo de los más fieles del movimiento del ex mandatario, Honor Colorado.

En el 2013, el diputado le ganó de la mano de Cartes, al actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la titularidad de la Junta de Gobierno.