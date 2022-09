Titular de Diputados cree que el proyecto no es el camino

Sin embargo, a la consulta de si apoyará el proyecto que prevé redireccionar los aportes intergubernamentales de Petropar a Hacienda para disminuir el precio del hidrocarburo, dijo que a su parecer “no corresponde en la forma”. “En particular, no leí el proyecto en sí, pero no es el medio”, aclaró.

No obstante, mencionó que el documento se encuentra en comisiones en el Senado y que una vez dictaminado y aprobado por el pleno analizarán la propuesta legislativa.

“Vamos a analizar allí, si llega, para mí no corresponde en la forma”, insistió.

El proyecto fue presentado por senadores liberales como parte del compromiso del Gobierno para levantar las medidas de fuerza que realizaron los camioneros días atrás para que bajen los combustibles.